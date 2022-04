Riad SEKKAI

Rattaché au responsable Plateau, j'encadre une équipe de collaborateurs. J'assure le suivi de la productivité et de la qualité de travail des collaborateurs en adéquation avec la demande du client afin de contribuer au résultats du centre.



Mes missions n'étant pas des moindres se décomposent en plusieurs parties :



1/ Encadrer et manager son équipe :



- Garantir le respect des procédures de traitement des contacts suivants les process définis

- Informer son équipe de toute évolution des produits, process ou événement particulier



2/ Garantir le reporting et la remontée d'information :



- Réaliser les statistiques journalières, hebdomadaires ou mensuelles

- Identifier, analyser et reporter les indicateurs qualité

- Alerter sur tout dysfonctionnement ayant un impact ou non sur la production

- Mettre en place et suivre les plans d'actions correctives ou préventives



3/ Participer au process de formation initiale et continue de son équipe :



- Suivre la formation continue sous forme de coaching

- Maintenir un niveau qualitatif grâce à des écoutes terrain en fonction des priorités définies

- Assurer des débriefings réguliers avec son équipe

- Définir les axes d'améliorations individuels et/ou collectifs en fonction des besoins









Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access