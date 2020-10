Regis AMARO

Je suis comme dirait mon patron, quelqu'un qui a eu plusieurs vies.



Après l'obtention de mon MBA, j'ai intégré le Cabinet de conseil juridique et fiscal PwC Tax & Legal auprès duquel j'interviens dans différents domaines du droit des affaires pour le compte de nombreuses sociétés opérant dans divers secteurs (transport maritime, mise à disposition, logistique, mine, pétrole, etc) d'activité.



Mes compétences clés :

- Maîtrise de langlais à lécrit,

- Maîtrise du pack office et internet,

- Excellente qualité orale et rédactionnelle,

- Esprit d'équipe et grand sens du relationnel,

- Excellente capacité managériale (diplomatie, disponibilité et rigueur).



Mes domaines d'interventions :

- Droit fiscal,

- Droit du travail,

- Droit commercial,

- Sciences politiques,

- Ressources humaines,

- Droit de la distribution,

- Droit de la consommation,

- Droit de la propriété intellectuelle.



Mes publications :

- La rémunération du salarié,

- La mise en chômage technique,

- Lélection des délégués du personnel,

- Le licenciement pour motif économique,

- Les Fusions dEntreprises : Le ressentiment des Salariés,

- La révision des 35H et l'aménagement du temps de travail,

- Le Harcèlement Moral : La conséquence du néo-management,

- La compatibilité entre l'état de droit et le droit coutumier des états africains,

- Les Cotisations Sociales : assujettis, assiette, liquidation, recouvrement,

contentieux.