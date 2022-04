Anne-Line GANDON

J'ai eu l'occasion d'évoluer depuis maintenant 8 ans dans différents secteurs d'activité, et des fonctions à la fois opérationnelles et stratégiques: de la gestion administrative du personnel à la mise en place d'outils stratégiques de pilotage RH, j'ai entretenu une approche généraliste des RH tout en menant des actions très spécifiques et techniques.



Ayant par ailleurs enrichi mon parcours professionnel d'un doctorat, je suis attirée par les personnes et les secteurs tournés vers l'innovation, où la curiosité... N'est pas un vilain défaut.



J'essaye de cultiver l'éclectisme dans ma vie personnelle, entre pratiques sportives "douce" et "extrême", art et cuisine.



Spécialisations : RH, international, RSE, travail en transversalité.



Mes compétences :

Développement durable

Discrimination

Psychologie

Psychologie sociale

Ressources humaines

Risques psychosociaux

RSE