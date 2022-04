Gilles ONGARO

Ma pratique de psychologue allie l’être et le faire, la clinique et le soin. Mes modalités de travail et mes méthodes spécifiques s’ancrent dans l’expérience professionnelle et le champ de la recherche.



Mon écoute de psychothérapeute s’ajuste à un individu, un couple ou une famille. Elle permet à chacun de trouver un espace et un temps intermédiaires pour se créer une intimité plus proche.



J’exerce mon métier après avoir acquis un savoir et des compétences spécifiques, à travers une formation universitaire (master pro DESS - master recherche DEA - divers D.U. - Thèse en cours).



Je dispose d'un cadre théorico-clinique issu de mes formations universitaires initiales et complémentaires. Ils est régulièrement mis à jour à partir d'une formation continue et d'engagements aptes à discerner mon implication personnelle dans la compréhension d'autrui.



J’ai accompli un parcours de psychothérapie analytique personnelle.



Ma pratique est supervisée régulièrement par des collègues.



Mes compétences :

Pratique institutionnelle d'accompagnement et de r

Référence de projet culturel

Formation et enseignement

Psychothérapie individuelle ou groupale (famille -