Riadh BERKANE

Actuellement pilote et coordonnateur de chantier en Arabie saoudite et cumulant plus de 15 années expérience dans le domaine du bâtiment.



Habitué à prendre en charge la responsabilité de gérer divers projets de construction en coordonnant tous les acteurs d’un chantier y compris l’organisation des sous-traitants.

Ainsi, j’assure la concrétisation des projets. Un bon sens relationnelle me permet aussi de gérer les relations clients.



J’assume l’encadrement des ouvrages à réaliser à différent niveau.



• Au niveau économique : suivi des plannings de travaux et vigilance dans les dépenses budgétaires du chantier.

• Au niveau juridique : respect des normes de sécurité et administratives.

• Au niveau technique : respect et garantie de l’application des normes de construction en vigueur.

• Au niveau humain : organisation et répartition des taches.









Monsieur BERKANE Riadh



Mes compétences :

Conducteur de travaux

Photovoltaïque

Tous Corps D'État