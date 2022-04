Riadh KEFI

En effet, nous sommes un centre de contact basé en Tunisie plus précisément à Tunis et qui à comme première activité la prise de RDV en BtoB ou en BtoC.



Je tiens à vous informer que notre plateforme téléphonique et nos équipes de téléacteurs ; télé prospecteurs ; télé conseillers et nos conseillers de clientèles ont le potentiel ; l'expérience et le sens de la responsabilité pour assurer vos opérations en respectant votre cahier des charges. Un suivi régulier et en temps réel de votre action marketing est indispensable pour la réussite de celle-ci.



Mes compétences :

Call center

Centre d'appels

prise de rdv

Télémarketing

Téléprospection