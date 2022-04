Riadh OURIR

Expert Senior en Datawarehouse et Business Intelligence ayant plus de 9 ans d'expérience dans le domaine de l'IT, ayant une connaissance approfondie dans la modélisation d'univers métier décisionnel, le développement de rapports BI, détection des besoins clients , écriture des spécifications fonctionnelles et assistance et formation sur site pour les clients francophone et anglophone ( 17 formations )

Une expérience dans la gestion et coordination des projets, communication avec les clients et encadrement des stages et projets de fin d'études.



Mes compétences :

PL/SQL

Data warehousing

ETL

Formation

Oracle