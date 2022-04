Superviseur de service de transport , veillant à la coordination des opérations transport national et international entre le site Delphi Tun et les différents partenaires ( fournisseurs, équipementiers et clients)



Mes compétences :

Excel

Statistiques

WEB

ERP

Informatique

Gestion de production

Logistique

Ordonnancement

Administration des ventes

Industrie