Riana ANDRIEUX

Auteur notamment d'un ouvrage sur le Management de projet International (“Le Management de Projet International”, Editions la Société des écrivains, Mars 2012)

Manager de Projet certifié PMP avec 12 ans d’expérience de grande valeur en tant que manager de programmes et de projets, chef de projet, consultant avec des techniques éprouvées et des compétences pratiques pour la coordination et le management de projets.

Capable de mener et diriger des équipes inter-fonctionnelles pour réaliser des projets et programmes en respectant les contraintes de calendrier, de budget et de portée. Capable de démontrer la connaissance et l’expérience nécessaire pour appliquer correctement une méthodologie à des projets. Ambition et volonté d’accepter la responsabilité d’une situation, attitude positive avec de bonnes compétences organisationnelles. Capacité à adapter la communication au public concerné ainsi qu’une capacité à établir et maintenir un cap. Capacité à évaluer avant de juger et volonté de faire remonter les problèmes.



Mes compétences :

Gestion

PMI

Management de projet

International

Gestion de projets

PMP

Management

Gantt