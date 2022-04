Riaz - Joel GASTON

Passionné et décidé à travailler dans le domaine du Marketing et de la Vente, j’ai pu acquérir lors de mes formations et de mes expériences des compétences et des connaissances fondamentales en la matière.



D’un naturel dynamique, ayant le sens du relationnel et surtout ouvert d'esprit, je saurai m’investir au sein de votre équipe et mettre à votre service mes qualités de rigueur, d’autonomie, de créativité, d’analyste et d’organisation.





Mes compétences :

Marketing digital

Promotion des ventes

Management des ventes

Sphinx

Mix Marketing

Marketing Communication