Jean-Marie GASTON

15 ans d'expériences professionnelles en région parisienne dans le domaine de la Supply Chain et des Achats pour le secteur Oil 'n Gas principalement, et une année d'expatriation en Belgique au sein du leader du transport ferroviaire de personnes et de marchandises en tant qu'Acheteur Spare-Parts pour le matériel roulant. De plus ces expériences et ces challenges m'ont aujourd'hui permis d'accéder à une fonction d'encadrement en tant que Responsable Logistique.



Mes compétences :

Commerce international

Incoterms 2010

Ouverture LC

Logistique

Supply chain

Commerce

Achats techniques

Achats publics

Négociation achats

Suivi de projets

AutoCAD