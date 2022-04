Ribeiro GEORGES

Ingénieur de formation Arts et Métiers, j’ai évolué depuis plusieurs années au sein de structures opérationnelles et stratégiques (mono site – multisites) dans le secteur du BtoB (service et industrie).

Ce parcours professionnel m'a permis de développer mes compétences en organisation, gestion du capital humain, optimisation de la performance et gestion de projets techniques (SI, ERP, solutions dématérialisées, lean management …) ou RH (Autonomie, Organisation, Formation …).

Un management orienté sur le pilotage de la performance des équipes dont je suis le garant, homme d’action et de réalisation, je suis orienté résultat, satisfaction client, et satisfaction des collaborateurs.

Je recherche aujourd'hui à relever de nouveaux challenges et je suis prêt et motivé à m'investir totalement dans un poste à responsabilité stratégique.



Mes compétences :

Vente B2B

Gouvernance d'entreprise

Gestion budgétaire

Management de la sécurité

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Lean management

Management opérationnel

Management de la qualité

Management

User experience