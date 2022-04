Ribeiro MARILA GRACIELA

Je viens de terminer une formation de 3ème cycle, plus précisément un Master en Logistique et Economie, à l’Université de Paris-Dauphine.

Tout au long de ma carrière, l’énergie, la motivation, la planification et l’équilibre pour faire face aux difficultés ont été les qualités qui m’ont permises d’atteindre mes objectifs personnels et professionnels. J’ai toujours évolué dans un environnement où ma capacité à gérer des conflits et utiliser les ressources de manière efficace, en vue de la réalisation des objectifs fixés, a été sollicitée et appréciée.

Avec détermination, application et persévérance, j’ai pu développer mes compétences au fil des années.

Dans ce monde globalisé et toujours plus compétitif, je suis à la recherche d’expériences favorisant mon développement professionnel ainsi que la réalisation de mes activités avec qualité et efficacité.

J’ai pris la décision de poursuivre des études et vivre dans un autre pays. La France fut mon premier choix pour son importance dans le monde et pour sa richesse culturelle. Le défi de s’adapter à une nouvelle culture et à un nouveau pays ont été un apprentissage unique et je cherche à surpasser toutes les difficultés inhérentes à cette nouvelle expérience. J’ai choisi de suivre un Master de Logistique car cela contribuera d’une part à développer mes compétences et d’autre part à m’apporter une vision globale dans ce domaine.

C’est avec une très forte motivation que je me prépare à relever le nouveau défi de travail, mettant à votre disposition mon esprit d’initiative et ma créativité.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Cordialement





Mes compétences :

SAP

Kanban

SAP WM

SAP MRP

SAP PP

SAP MM

Poka-yoke

Operations Planning

Just-in-Time

Gestion budgétaire

Microsoft Office

Gestion de projet

Gestion des stocks

Gestion d'entrepôt

Lean management

Microsoft Project

Prévisions de ventes