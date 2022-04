Ribo PIERRICK

Passionné par la formation et les nouvelles technologies après 10 ans passés dans le secteur des méthodes j'entame une reconversion vers les métiers de la techno-pédagogie.

Dans ce contexte je propose un Contrat de professionnalisation MASTER 2 IME Ingénierie des Médias pour l'Education (Rentrée 2013-2014)



( Alternance de octobre 2013 à mars 2013 puis 6 mois à temps pleins)



MOTS CLES : E-learning / FOAD / FAD / TICE / Pédagogie / Conception Multimédia



Le master IME en quelques mots : Master pro mention information, communication, audiovisuel et multimédia

"Le Master forme des spécialistes en technologies éducatives. A l’issue de la formation, les étudiants sont capables de piloter un projet e-learning et de valoriser leurs réalisations auprès de publics ciblés. Attentifs aux contraintes juridiques et budgétaires, ils font preuve de compétences relationnelles (gestion d’équipes), méthodologiques (élaboration de documents fonctionnels, respect des délais), pédagogiques (scénarisation de contenus de formation) et techniques (arbitrage de solutions logicielles, manipulation de plates-formes) en fonction des objectifs de l’entreprise."

Lien : http://ll.univ-poitiers.fr/dime/spip.php?article34





Mes compétences :

Veille technologique

Analyse statistique

Lean Manufacturing

sony vegas pro

Gestion de projets industriels

Son

Adobe photoshop

Multimédias et de création graphique

Animation de groupes

SMED

Office

Web 2.0

Adobe première

Kaizen