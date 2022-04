Ricardo BANDEIRA

* Communication visuelle : Conseil en Communication, identité visuelle



* Infographiste 2D / 3D : Création d'images en 2 ou 3 dimensions fixes animées et interactives, Digital painting.



* Webdesign - Conception de sites internet; design, développement et intégration XHtml / CSS



* Développement : PHP / My SQL, Javascript, JQuery, Flash



Compétences:



Web: PHP MySQL, Javascript, Flash, XHTML et CSS., Joomla 2.5



Graphisme: 3Ds max / Maxscript, Photoshop, Illustrator, Indesign etc.



Mon expérience passe par l'illustration, le design d'objets, par la formation pour adultes et aussi les projets d'architecture, scénographie et agencement d'espace.



J'ai envie d'aller encore plus loin dans mon expérience, concevoir, créer et avoir le plaisir de réaliser des choses nouvelles.



