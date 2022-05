Nicolas LE JUNTER

Depuis toujours chaque objet, tout ouvrage, est un jour dessiné avant sa réalisation.



J'ai le plaisir et la passion d'exercer ce métier,

celui de contribuer à l'aide du tracé à la conception d'ouvrages.



Cette passion s'étend à la modélisation, conception et l'infographie 3D qui sont à mon sens l'état charnière de notre temps entre le plan 2D et l'ouvrage fini.



Autodidacte en infographie et en général, "touche à tout" j'aime par dessus tout apprendre et partager.



N'hésitez pas à prendre contact.



Mes compétences :

CAO DAO

Infographie 2D 3D

Informatique

Autocad

3D Studio Max

Adobe Photoshop

Covadis

Civil 3D