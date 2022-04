Ricardo CUCCIA

Organisation et planification des activités de production

Arbitrage et allocation de moyens / ressources (humains, financiers, délais, matériels...)

Gestion des ressources humaines de son organisation (recrutement, évaluation, formation...)

Analyse et correction du plan directeur de production

Animation des actions d’améliorations continues et management des effectifs

Mise en œuvre des actions nécessaires au respect de la qualité, des délais et des couts dans le service et proposition d'amélioration

Contrôle de l'application de la réglementation en matière de production et des règles d'hygiène et sécurité et environnement

Vérification de la qualification des équipements et des personnes

Réponse aux audits qualité et aux questions de l'administration ou des autorités de tutelle

Définition et contrôle des tableaux de bord (productivité, qualité, taux de service clients...)

Définition des besoins d’investissements de production



Mes compétences :

TECHNIQUE

GESTION

PLANNING

MAINTENANCE

RECRUTEMENT

TRAITEMENT DE SURFACE

PRODUCTION

MANAGEMENT