Ricardo FREIRE

Actuellement alternant en Master ILC (Ingénierie Logicielle et des Connaissances) à l'Université de Strasbourg, je complète ma formation théorique par le développement de logiciels au CNRS de Strasbourg.

Ayant eu de nombreuses expériences professionnelles dans le développement de logiciels dans les domaines bancaire et de la recherche scientifique, je possède donc des compétences étendues concernant le développement informatique en entreprise.

Motivé et dynamique, j'ai une grande envie d'apprendre et d'accompagner un projet d'entreprise sur la durée.





Mes compétences :

Programmation

Java

Développement web

C

Python

Qt

C++

Microsoft Office