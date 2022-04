Je m’appelle Ricardo Pereira et j’habite en Suisse à La Chaux-de-Fonds.



Je vous propose mes services en tant que Graphiste et Web Designer freelance pour tous vos projets graphic, web et print. De la création d’un site en passant par vos supports imprimés, je vous accompagne dans la création du support de communication qu’il vous faut.



Mes compétences :

Graphisme

Webmaster

SEO