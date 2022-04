Ricardo RODRIGUEZ

Responsable des ventes pour les marchés d'exportation (Amerique du Sud, Turquie, Kazaghstan, Ukraine, pays Nordiques, Europe de l'Est etc.)

Spécialistes Clinique en solutions de monitorage en continue des paramètres vitaux tels que ll'Hemoglobine, la SpO2, l'indice de variabilité plethysmographique etc

Gestion de la relation avec des distributeurs, Mise en place des stratégies de ventes, planning visitez clients

Multilingue : Français, Espagnol, Anglais, Allemand et Italien. Parlé et écrit. Bonne compréhension du Portugais (brésilien)

Six sigma Black Belt certification en re-engineering de processus de vente et support de vente

Gestion de Projets interdépartementaux et transversaux au niveau international

Gestion d'équipes de ventes et de support de vente (business opérations, logistique) au niveau local et international

Deploiment de solutions non-invasive et de monitoring relative à la gestion des produits sanguins et des transfusions auprès des établissements hospitaliers

Plus de six ans d'expérience étendue au sein des blocs opératoires

Implementation de système de mesures ventes et non vente type KPI au niveau local et global



Mes compétences :

Vente

CRM

Management

Gestion de Projet

Negotiation

Strategie

Logistique

Lean

Distribution