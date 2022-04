Riccardo PERNA

Formations qui permettent de communiquer avec des clients et des homologues internationaux pour développer une vision globale, obtenir un aperçu rapide des attentes de l’autre, comprendre les pratiques commerciales du pays et développer des compétences et des stratégies qui leur permettront de conclure des affaires avec succès à travers le monde.

Je concentre mes formations sur des mises en situation, tout en analysant les problématiques rencontrées par le personnel lors des échanges par téléphone ou par courriel, avec des collègues, clients ou fournisseurs appartenant à des cultures différentes.

Mes études de psychologie du travail me permettent d'aller au-delà des catégorisations et des généralisations typiques d’une approche sociologique ; j’analyse la prise de conscience de son bagage culturel comme un élément constitutif de l'être humain «psychosocial»: chaque employé dans sa singularité d’individu ainsi qu’en tant que membre d'un collectif de travail, d’un groupe implicite et un ou plusieurs groupes explicites.

Je transmets les bases de la psychologie cognitive pour expliquer comment nous fonctionnons en termes de compréhension et d'interprétation du monde environnant.

Dans les formations de management international, je me concentre spécifiquement sur les dynamiques de groupe et sur des concepts de psychologie sociale .

Enfin, je positionne ces concepts interculturels dans le cadre des outils de communications unifiées qui sont devenus les moyens les plus communs pour faciliter les collaborations et les échanges à distance pour la plupart des entreprises.





Mes compétences :

Risques psychosociaux

Gestion du stress

Santé au travail

Commerce international

Communication culturelle

Formation

Formation professionnelle