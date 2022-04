Richard AFFI

Architecte Solution chez Capgemini depuis 2 ans après 6 années en tant que développeur sur des technologies diverses (.NET, J2EE, PHP), je contribue aujourd’hui sur des missions tournant autour de la DATA (ETL, Data Modeling, Big Data, Data API) et le Cloud AWS.



J'aime concevoir, mettre en place des architectures simples en m'appuyant sur des principes, des patterns maîtrisés.



Je suis adepte du CLEAN CODE en utilisant des bonnes pratiques de base (SOLID, DRY,..).



Je suis en veille active sur les nouvelles technologies qui m’intéressent fortement (Microservices, Blockchain, DevOps).



Par ailleurs, croyant fortement à l'émergence de l'Afrique par le numérique, je suis co-fondateur d'unt startup développant des solutions numériques et innovantes pour l'Afrique et sa diaspora (www.teekeo.com /Array)



Mes compétences :

SharePoint 2007

Visual Studio 2010/TFS 2010

Asp.net

ASP.NET MVC

SOA

UML

Scrum

.NET 4.0