Richard ALONSO

Autodidacte depuis toujours j'ai appris à apprendre vite et bien. Je suis très autonome et aime prendre (et assumer) des responsabilités. Quelques expériences de management d'équipes techniques m'ont fait découvrir des compétences dans ce domaine.

Je cherche de préférence un poste de ce type.

Mes compétences très diverses (micro, réseaux, mini système,télécom,..) me permettent d'avoir une vision globale des systèmes et des problématiques.

Malgré un arrêt de mon activité professionnelle pour me consacrer à ma famille, j'ai poursuivi une veille technologique par curiosité personnelle et pour rester opérationnel rapidement.



Mes compétences :

As400

autonome

Informatique

PC support

Support