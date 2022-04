Richard ALVERNHE

Plus de 20 ans dans la commercialisation de biens immobiliers au service de différents promoteurs, sur les marchés de la résidence Etudiants, immobilier haut de gamme, accession à la propriété, investissement locatif, défiscalisation.

Dans une recherche de qualité du service Clients, j'ai décidé de créer début 2009, la société PRECODIM, spécialisée dans le développement patrimonial.

N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus.

http://www.precodim.fr



Mes compétences :

Conseil

Conseil en gestion

Conseil en gestion de patrimoine

Création

gestion de patrimoine

Management

Relation Clients