Richard ANTONIW

Chargé d'affaire : Système hydraulique et automatisme électrique .

Gestion des achats : Objectif, atteindre le budget sur chaque affaire, recherche de nouveau fournisseur.

Étude d'automatisme électrique : réalisation de schéma et programme d'automate ( Schneider, Siemens)

Gestion de production : Gérer une équipe de technicien dans le domaine de la chaudronnerie, peinture, l'électricité et l'assemblage des équipements hydraulique, en moyenne 10 personnes.



Mes compétences :

Référencement / Prescription