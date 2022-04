Actuellement employé dans un grande société de microélectronique je suis en congés individuel de formation et prépare une mastère management stratégique du changement par l'innovation.



A la recherche d'une mission je veux recentrer ma carrière sur le management de l'innovation notamment l'analyse de la valeur et la création de business models innovants.



Habitué aux débats d'experts, je suis capable de conduire le changement avec toute la dimension humaine que cela implique.

Grâce à mes connaissances en informatique je peux mettre en place un processus de gestion de l'innovation via un intranet avec tout ce que cela comporte de gestion de la propriété industrielle.



Ayant déjà une expérience dans l'innovation par le biais d'un projet exploratoire au sein de ma société actuelle, j'ai développé, grâce à la formation, une méthodologie efficace éprouvée lors d'un projet d'études de 5 mois.



N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements.



Cordialement

Richard Aymond



