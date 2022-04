Richard BACHAND

D'origine québécoise et élevé aux U.S. j'ai opté de vivre à Paris en 1972 et poursuivre mes activités musicales tout en travaillant dans la formation continue et ensuite dans les grandes écoles comme

formateur avec comme spécialisation la prononciation de l'anglais. Parallèlement j'ai refait des études

de piano avec Jean Fassina pendant 5 ans, j'ai beaucoup accompagné des chanteurs, surtout dans le

répertoire des spirituals, tournées pour le USIS, concerts en Autriche, Italie, Yougoslavie, Belgique,

Grèce, etc. D'abord chanteur dans les chœurs, ensuite accompagnateur, et enfin chef de chœur depuis 1995. Bilingue, j'ai beaucoup interprété dans les stages de développement personnel (Méthode

Silva, Respiration consciente—rebirthing—et diverses

personalités telles que Louise Hay, Marianne Williamson, Chuck Spezzano, etc). Actuellement je dirige trois chœurs et j'enseigne à l'ENSTA (prononciation)et l'ENST (directeur musical de la comédie musicale annuelle).



Mes compétences :

Anglais

Chef de chœur

Coach

Développement personnel

Interprète