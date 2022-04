Richard BAËTZ

Depuis ma seconde générale, j’ai effectué l’ensemble de mon cursus scolaire en alternance dans le domaine de l’automobile, enrichissant chaque année mes compétences théoriques et pratiques. Je me suis réellement épanoui dans ce mode d’apprentissage, et c’est pourquoi d’année en année je me suis senti capable d’acquérir toujours plus de connaissances et d’expériences.

Passionné par l’aéronautique, j’ai donc entrepris une formation de Technicien Préparateur Méthodes dans la société UTC Aerospace Systems, à Saint-Marcel (Eure) pendant quinze mois. J’étais affecté au sein du service Méthodes et Industrialisation (MRO), principalement sur des équipements de type Servocommandes de vol pour hélicoptères, avions civils et militaires. J’ai pu participer à différents projets d’envergure, notamment le réaménagement de plusieurs lignes de production, et appris à utiliser des outils d’amélioration continue de type « Lean». Cette formation m’a offert une vision globale de l’industrie aéronautique et spatiale.

A l’écoute, rigoureux, et aimant le travail en équipe, je serais ravi de pouvoir mettre à profit l’ensemble de mes compétences et mes expériences dans ce type d'industrie.

Disponible fin Juin dans la région Aquitaine suite à un changement de domicile à Bordeaux.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je reste à votre disposition pour convenir d’un rendez-vous et vous prie de croire Madame, Monsieur, à ma considération distinguée.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Aéronautique

Industrie

Lean Manufacturing

SAP SRM

Kaizen

Gantt

Microsoft project

Lean Management

Contrôle non destructif

Catia v5