Richard BAHOUA

La confiance et la proximité avec les clients avec lesquelles je travaille est importante.

Dans le commerce depuis plus de 7 ans maintenant, les bonnes relations et les produits répondant aux besoins des clients sont primordiaux. L'apport d'affaire et l'entraide sont aussi essentiels.

Je suis ici pour resauter, apporter mon expertise et écouter les opportunités.



Bonne lecture.



Mes compétences :

Force de proposition

Développement personnel

Ecoute

Autonomie commerciale

Persévérance

Analyse des besoins