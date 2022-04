Richard BAILLY

Issu de l'industrie, technicien supérieur en mécanique de précision, j'intègre le transport en 2002 comme conducteur, puis de spécialisation en spécialisation j'intègre le service technique du groupe BERT en qualité de formateur en 2008.

Depuis peu je me consacre à la formation et au suivi des conducteurs dans un domaine très spécifique qu'est le gaz industriel et médicale ainsi que les gaz cryogéniques, toujours au sein du groupe BERT mais pour une grande société américaine spécialisé dans les mélanges de gaz.



Mes compétences :

ouverture d'esprit