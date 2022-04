Richard BARDEL

12 ANS D’EXPERIENCE GRAND-COMPTE/PME :

- Management d'une équipe de 12 personnes

- Savoir faire dans la mise en place d'une nouvelle organisation et/ou entité

- Expérience en coordination de projets multi-environnements en grand compte (grande distribution, industrie et l'énergie),

- Savoir-faire en gestion des relations client/fournisseur, gestion de prestation pilotage en « nearshore »

- Qualité relationnelle et rédactionnelle

- Sens des responsabilités,

- Gestion du stress quotidien lié à l’activité de la production,

- Polyvalent, autonome et dynamique, forte capacité d’adaptation, force de proposition

- Culture du monde de la production informatique (ITIL/COBIT)



Mes compétences :

Informatique

Lotus Domino

XML

Java EE

Java Platform

Gestion de projet

Linux

Oracle

UML

Distribution

Management