Richard BAUTISTA

Issu d'une formation commerciale, j'ai essentiellement exercé dans le métier du recouvrement avec une forte connotation judiciaire auprès des dirigeants d'entreprises.



Aujourd'hui, mon profil s'articule autour de 4 axes majeurs : le métier du recouvrement, un talent reconnu à la médiation/négociation, un véritable sens commercial et le management de projet.



Mon métier est Crédit Manager. Mes motivations : porter et faire aboutir les projets de l'entreprise. Faire grandir les collaborateurs en développant leurs compétences à notre métier.



Ce qui me caractérise : l'empathie et l'esprit corporate.



Mes compétences :

Commercial

Crédit client

credit manager

Management

Management equipe

Manager

Recouvrement

Stratégie

Analyse

Vente