Bonjour ,





Activités commerciales









Depuis 2009 : Cadre Commercial Compagnie Hobart , vente d'équipements industriels, cuisines et laveries professionnelles adaptées aux collectivités et C.H.R



Spécialités grands comptes : Conseils généraux et régionaux , sociétés de restauration collectives, bureaux d'études , administrations, santé, carcéral, écoles de police, armées, revendeurs-installateurs .







Autres expériences commerciales





Démonstrateur produits " Blancs et Bruns " Groupe Carrefour



Commercial Automobile B M W



Technico - Commercial Bonnet - Cidelcem industrie cuisines professionnelles



Cadre Commercial Socamel Rescaset spécialité liaison froide secteur hospitalier , cuisines centrales , éducation nationale .



Cordialement ,



Richard Berros



Mes compétences :

VENTE DIRECTE

VENTE INDIRECTE

DEMARCHE GRANDS COMPTES

CONNAISSANCE SECTEUR SANTE

ETUDE PRESCRIPTION DEVIS

SUIVI DE CHANTIER

FORMATION AUTOCAD 2012

FORMATION A L UTILISATEUR

REPORTING HOME OFFICE

GESTION DES RENDEZ VOUS

ORGANISATION DES CHANTIERS

ENCAISSEMENT DES IMPAYES

ECOUTE CLIENT

FIDELISATION CONQUETE

CONSEIL REGIONAL ET GENERAL

RESTAURATION COLLECTVE

RESTAURATION COMMERCIALE

Formateur commercial

Ingénieur commercial

Directeur commercial

Commercial grands comptes

Restauration collective

Grands comptes

Reporting

Chargé d'affaires

Technico commercial

Manager commercial