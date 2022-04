Richard BERTIN

La vigne est un espace.

Le vin est une passion.

La dégustation est un métier.

Après 30 ans de pratique entre cultures, caves, marchés et communication, la recherche des meilleurs solutions pour créer le lien entre ce coin de nature qui émerveille et cette sensation de plaisir que distille chaque nouvelle cuvée reste pour moi une éternelle satisfaction de tous les jours.



Mais au delà du rêve, pragmatisme, réalisme et rigueur sont nos maîtres mots, en vigne, en cave, au laboratoire comme en dégustation. Et le marché est notre arbitre.