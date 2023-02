Florent AUDIBERT

Passionné et issu du milieu viticole, je me suis spécialisé dans ce domaine au travers du diplôme dingénieur en agronomie. Le diplôme national dœnologue (DNO) me permet de consolider cette double compétence 'vigne-vin' et m'assure une vision globale de la filière, ce qui donne de la pertinence dans lapproche du système 'exploitation vitivinicole'.

De nature entrepreneuriale, je sais m'impliquer très largement dans les projets professionnels qui me tiennent à cœur avec rigueur, esprit pratique, organisation. Ayant un bon relationnel, je prends plaisir à m'investir avec mes collaborateurs pour mener à bien les missions qui nous/me sont confiées.



Mes ambitions professionnelles se tournent vers la production et la R&D dans les domaines de la vigne ou du vin, les deux à la fois dans l'idéal.



Mes compétences :

Pack office

SIG

Ingénieur

Viticulture

Oenologie

Rigoureux

Bon relationnel