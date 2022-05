Romain FABRE

Au cours de ces cinq dernières années, mon parcours scolaire ainsi que mes expériences professionnelles ont eu pour but de me spécialiser dans la partie commerciale/export du secteur que j’apprécie particulièrement : Le Vin.



De nature sociable et dynamique, mes qualités relationnelles combinées à ma passion pour le vin m’on permis de m’épanouir au travers de diverses expériences : Dans la vigne, au cours de plusieurs vinifications puis au contact direct avec des clients particuliers et professionnels.



Afin de compléter cette polyvalence, j’ai parcouru au cours des deux années passées, 28 des principaux pays producteurs et consommateurs de vin. Le niveau d’anglais ainsi que l’ouverture d’esprit international acquis lors de ce tour du monde m’ont conforté dans le choix de mon projet professionnel et m’ont convaincu du potentiel des vins Français à l’export.



Mes compétences :

Vente

Oenologie

Export

Commerce international

Viticulture

Management