Richard BERTRAND

Je suis issu de l'industrie pharmaceutique ou j'ai exercé les fonctions de visiteur médical dans un premier temps et ensuite spécialiste gériatrie au sein du laboratoire Lundbeck avec une activité essentiellement centrée sur les EHPAD. Spécialisé également dans le traitement de la maladie d’Alzheimer et de ses manifestations j'ai été amené à travailler avec les équipes soignantes et les directeurs d’établissement en leurs proposant une aide quant à la préparation des évaluations externes. Dans le cadre d'un stage de direction en EHPAD j'ai été amené à réfléchir sur la mise en place un dispositif permettant d'optimiser l'accompagnement des résidents et l'efficience des projets personnalisés.



Ma formation CAFDES couvre 4 domaines de compétences.

- L'élaboration et la conduite stratégique d'un projet d'établissement ou de service

- Le management et la gestion des ressources humaines

- La gestion économique, financière et logistique d'un établissement ou d'un service

- L'expertise de l'intervention sanitaire et sociale sur un territoire.



Dans le cadre de ma formation j'ai réalisé les travaux suivants:



- une étude de gestion logistique et immobilière de reconversion d'un local de sous-traitance pour un usage de bureaux administratifs en intégrant les dispositions de le loi 2005 sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.



- Une note d'aide à la décision préconisant la mise en place d'un dispositif d'intégration en entreprise des usagers d'un ESAT (travail effectué au cours d'un stage à APAJH Périgord Noir).



- Un mémoire, clôturant ma formation, proposant une stratégie managériale fondée sur une dynamique des projets personnalisés permettant d'optimiser la qualité d'accompagnement des résidents d'un EHPAD.



- Un dossier d'analyse stratégique, en lien direct avec mon mémoire, dégageant les hypothèses et les orientations stratégiques permettant de mieux intégrer les demandes et besoins des résidents d'un EHPAD.



Mes compétences :

Connaissances approfondies en Gérontologie

Management et gestion des ressources humaines

Management des equipes soignantes en Ehpad

Ecouter Analyser Reflechir Agir

Sens de l'initiative

Autonomie dans l'organisation du travail

Elaboration et conduite strategique d'un projet d'

Gestion economique, financière et logistique d'un