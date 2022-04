Frédérique SAUVIGNON

Après 14 ans au poste de responsable d'unité d'un service à la personne sur Bordeaux et auprès de nos ainés, je suis aujourd'hui à une nouvelle étape de ma vie professionnelle et personnelle.



Animatrice coordinatrice gérontologie au sein de L'Oustal de Talairan (ASEI), je met en place le projet d'animation en accord avec le projet d'établissement , à l'écoute des souhaits et attentes des résidents et les besoins repérés dans le projet personnalisé de chaque usager, auquel je participe. Je propose et gère le budget animation. Je suis Référent qualité de l'EHPAD ainsi que du FAM de Ribaute (ASEI) depuis avril 2015.





Psychopraticienne de la relation d'aide, Approche Centrée sur la Personne (Carl Rogers), je suis formée à l'écoute empathique et l'accueil positif inconditionnel. Je possède aussi les notions d'analyse transactionnelle (AT101).































Mes compétences :

Gérontologie

Relation d'aide ACP (Carl Rogers)

Qualité

Animation d'équipe

Animation de groupes

Management