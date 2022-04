Richard BICHWILLER

Formulation des produits détergents industriel alimentaire et d'entretien

Bases théoriques et pratiques de la formulation des détergents et produits d’entretien

Identifier les propriétés des constituants et leurs applications

Adapter la formulation de son produit à son application :sol table de travail bâti de machine linge, vaisselle, cuisine produit corporel.......

Respecter les évolutions réglementaires et les contraintes environnementales

Les produits d’entretien et pour la cuisine

- Les multi-usages, les produits salles de bains et sanitaires, les déboucheurs

- Les nettoyants sols, verres, métaux et cuir

- La vaisselle, les plans de travail et les appareils électroménagers

- L’entretien du bois

- Les réglementations spécifiques



Formulation des produits détergents et d'entretien

