Richard BIREMBAUX

Etant actuellement en recherche active, je me permets de vous présenter succinctement ce qui fait de moi un commerçant au centre des intérêts de son entreprise.



Mon profil un peu anachronique, je l'avoue, me permet d'avoir une vision différente tant sur les enjeux que sur les moyens utilisés dans la réussite d'un projet.



Un commerce durable, aujourd'hui, doit, à mon avis, s'articuler sur 3 fondamentaux :



mettre le client au centre de ses préoccupations



mettre son produit comme la meilleure publicité



mettre la cohésion de son équipe comme vecteur de diffusion.



En ce sens, l'expérience non négligeable que j'ai acquise dans mon métier de commerçant m'a donné de la rigueur et de l'organisation. Ma capacité d'adaptation et mon goût à m'enrichir de nouvelles expériences peuvent être des atouts essentiels au sein de cette réalisation



Mes compétences :

Internet

Community management