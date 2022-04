Richard BISCANS

Depuis juillet 2007: Montpellier-Events



Depuis mars 2011

Directeur des Opérations



De février 2010 à mars 2011

Responsable QSE



De juillet 2007 à février 2010

Responsable Sécurité



Intervention sur les 4 sites de l’entreprise (Le Corum, Le Zénith-Sud de Montpellier, Le Parc Régional des Expositions de Montpellier, la Park&Suite Arena)





De Août. 2001 à Juill. 2007

Saint-Denis de la Réunion

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Réunion (CCIR) Aéroport de la Réunion Rolland Garros



Responsable Sécurité





Responsable du SSLIA (Service de Sauvetage et de Lutte contre l’Incendie des Aéronefs (36 pompiers dont 9 chefs de manoeuvre)



Sept. 1993 – Juil. 2001

Paris

Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris (BSPP)



De Juin 2001 à Juillet 2001 : Officier de Prévention (grade de Capitaine)



De Juin 1999 à Juin 2001 : Commandant de la 15ème compagnie d’incendie (grade de Capitaine)

- 3 centres de secours couvrant un secteur de 12 communes

- Effectif : 160 personnels (officiers, sous-officiers, militaires du rang)

- Officier de permanence sur le secteur de la compagnie d’incendie

- Membre des commissions de sécurité

- Officier de garde NBC sur le secteur Brigade



De Juin 1997 à Juin 1999 : Adjoint au Commandant de la 15ème compagnie d’incendie (grade de Capitaine)

- Officier de permanence sur le secteur de la compagnie d’incendie

- Membre des commissions de sécurité

- Officier de garde NBC sur le secteur Brigade



De Septembre 1993 à Juin 1997 : Officier 1ère compagnie d’incendie (grade de Lieutenant)

- Chef de garde incendie

- Membre des commissions de sécurité



Déc. 1992 – Juil. 1993

Kakanj

Séjour en ex Yougoslavie (BATGEN)

Adjoint au commandant de compagnie logistique, dans le cadre d’un mandat au sein de la Force de Protection des Nations Unies (grade de Lieutenant)



Mai 1989 – Déc. 1992

Angers

Chef de section au 6ème Régiment du Génie

Chef de section combat, chargé de l’encadrement de 25 personnes dans le cadre de l’instruction et de missions opérationnelles (grade de Lieutenant)