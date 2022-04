Richard BONIN

Responsable du service "Développement" (traitant des thématiques suivantes : Agriculture, Culture, Valorisation des patrimoines culturels, tourisme et activités de pleine nature, EEDD) d'un Parc naturel régional :

- Co-construction et définition de politiques publiques et d'objectifs opérationnels dans les domaines pré cités

- Pilotage stratégique

- Management d'équipe (8 chargés de mission)

- Pilotage des dispositifs d'aménagement pastoral, des mesures agroenvironnementales, des outils de soutien à l'agriculture, à la castanéiculture...





Mes compétences :

Ingénierie territoriale et financière

Gestion et coordination de projets