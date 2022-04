Richard BOUVIER

Fini le plastique, nous entrons dans une nouvelle aire ,celle de l'écologique .

l'interdiction dans un premier temps des pailles en plastique arrive bientôt.

Il est temps de changer nos habitudes .L'ensemble de nos produits ne contiennent aucun produits toxiques ou même résidus de plastiques, ils sont biodégradables ou compostables .Nous proposons des pailles en canne à sucre , marc de café 100% naturelle compostable.Ainsi des des pailles en amidon comestible.

Très bonne tenue dans le chaud (4 heures) comme le froid (7 heures).Des sacs 100% biodégradables base manioc , dégradation immédiate dans de l'eau à 80 degrés , aucune toxicité tant pour la nature que pour la Faune .Ainsi que des gobelets couvercles etc..

N'hésitez pas , visitez notre site .

https://rbouvier1.wixsite.com/nrjeco



Now focused on ecology, I work in partnership with pioneering manufacturers in terms of biodegradable and consumable replacement plastic for a better future and a clean planet. Import for the French and European market.



Aujourd'hui tourné vers l'écologie, je travaille en partenariat avec des fabricants pionniers en matière de biodégradable et consommable au remplacement du plastique pour un meilleur futur et une planète propre. Exportation vers la France et l'Europe









.



Mes compétences :

Innovation

Qualité

Design