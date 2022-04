Richard BRETHES

Après un BTS en Conception de Produits Industriels obtenu en 2000, j'ai décidé de me lancer dans la vie active. J'ai eu la chance d'être recruté par Dassault Aviation pour partir une année et demi dans leur filiale américaine Dassault Falcon Jet.

Je suis rentré en 2002 après cette excellente expérience, et après une nouvelle période chez Dassault Aviation, j'ai postulé chez Airbus France, où j'ai été embauché pour le développement de l'A400M.

J'y ai participé, au sein du départment d'Installation Systèmes Mécaniques, à la conception du poste de pilotage. J'étais en interface avec des sous traitants Sud Africains, et j'étais leur interlocuteur privilégié pour toutes les questions techniques concernant leur prestation. Parallèlement à cette mission, je me suis inscrit, en 2004, aux cours du soir pour suivre une formation par le biais du CNAM, et pour décrocher un diplôme d'ingénieur en Mécanique des Structures et des Systèmes.

Depuis le 1er juillet 2008, j'ai changé de programme et je travaille désormais sur le poste de pilotage de l'A350. je suis responsable du suivi de projet de toute une partie de l'aménagement de la pointe avant de l'appareil. J'ai en effet la charge de suivre la définition de tous les planchers de cette zone de l'avion.

En décembre 2009, j'ai acquis mon diplôme d'ingénieur en mécanique des structures et des systèmes.