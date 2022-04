Richard BRIGE

Online Sales Manager puis e-Shop Manager au sein du 1er site d'habillement et maison en France.



Compétences:

▶ Web: animation des produits sur un site marchand, réalisation du merchandising, amélioration du référencement naturel.

▶ Stratégie : écriture et mise en place d’une stratégie marketing pour l’amélioration du taux de transformation.

▶ Commerciale : création et suivi d’un plan commercial pour l’animation d’un site internet, prospection et négociation commerciale.

▶ Analyse : suivi d’activité et des animations commerciales via des logiciels de Web Analytics.

▶ Management de projets : planification, organisation de réunions, respect des délais et gestion des imprévus.

▶ Management d'équipe.



Secteurs d'activité:

- Prêt-à-porter

- Distribution

- Tourisme, voyages



Mes compétences :

Omniture

Marketing

Tourisme

Internet

E-commerce

Mode

Management

Merchandising

Webmarketing

Web analytics

Marketing multicanal

Business Analysis

Email marketing

Social media

Négociation commerciale

Business planning

Business Objects

SEO

Retail marketing

E-business