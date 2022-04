Richard BRU

KATANGA® c'est tout l'objet et le textile publicitaire, une entreprise performante, une prise en charge totale de votre projet, une agence technique, …et bien plus encore.

Marquage numérique, sérigraphie, broderie, tampographie: nous répondons à vos attentes.

KATANGA® fabrique dans ses ateliers de Toulouse.



KATANGA® l'acteur incontournable de textiles et objets personnalisables en tout genre, est aussi reconnu pour son expertise du vêtement sportif. Depuis quelques semaines, la société toulousaine lance une offre aussi attractive qu’incontournable qui va ravir tous les trésoriers de clubs avec SUBLIKA.



Contraction de "Sublimé" et de "Katanga", SUBLIKA apporte une réelle solution pour tous les clubs en quête du meilleur rapport qualité-prix, pour leurs maillots, shorts et chaussettes.



Aujourd'hui, les clubs ont des contraintes financières grandissantes, et n’ont que peu de temps à consacrer à l’achat de nouveaux équipements. L’expertise de KATANGA acquise tout au long de ces 15 dernières années aux côtés des clubs de la région, a permis de répondre au plus près des attentes de tous.

Un président et son trésorier regardent deux fois à la dépense, là où les joueurs regardent trois fois la qualité et l’esthétique de leurs habits du week-end. Concrètement de quoi s'agit-il ?



Chacun peut se rendre sur le siteArray et créer son maillot à 100% : cols, manches, la coupe, les finitions, les matières, et bien sûr les coloris. Il faut dire que l’outil de personnalisation est particulièrement innovant et intuitif. Ajoutez à cela des prix extrêmement avantageux, une livraison rapide, avec des emballages individuels, et vous comprendrez pourquoi de nombreux clubs ont déjà choisi Sublika.



Nous répondons aux exigences de tous les sports, foot et rugby en tête, mais aussi handball, basket, hockey, foot américain, sans oublier les sports individuels. En terme de qualité, mais aussi au niveau des tarifs qui sont particulièrement attractifs. L'autre atout, et c’est très important, c'est au niveau des volumes. En effet, nous produisons à partir d’un seul jeu de maillots !



