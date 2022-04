Richard BUFFAT

Directeur du Syndicat mixte La Grotte Chauvet Pont d'Arc, je gère une équipe projet de dix collaborateurs dont 8 cadres A, qui a pour mission de piloter pour le compte de la collectivité :

l'étude et la construction de l'Espace de restitution de la Grotte Chauvet (55M€ de budget)

La recherche puis la mise en place d'un gestionnaire dans le cadre d'une DSP

la mise en place d'un volet d'accompagnement territorial (économie, culture, formation, ESR) avec un programme de 35M€ sur 5 ans)

Le portage de la candidature UNESCO de la Grotte Chauvet et le suivi de son inscription

La conduite d'actions de communication et médiation destinées à développer la notoriété de la Grotte



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de projet à maîtrise d'ouvrage publique

Management stratégique

Développement local

Gestion centre de profit