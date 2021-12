Richard DÉTENTE

Entrepreneur et investisseur je surtout connu pour mes chaînes Youtube :

- Grand Angle

- Grand Angle Crypto

- Grand Angle Entrepreneur



Avec ces 3 équipes différentes notre objectif est le même : Comment rendre plus libre tous ceux qui le souhaitent.

Grand Angle vous permet de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons pour que vous soyez capable de vous adapter à celui ci.



Grand Angle Crypto vous permettra de découvrir les nouvelles technologies de la blockchain pour vous adapter à ce nouvel internet de la valeur.



Enfin, Grand Angle Entrepreneur vous présente des parcours de personnes qui se sont lancé dans la création de leur activité. Vous découvrirez la passion qui les anime, les logiques qui les ont conduits à monter leur boite et nous espérons que cela vous inspirera pour trouver votre voie.