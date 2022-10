Richard GAUTIER

À L'ÉCOUTE DU MARCHE, à ce jour, je souhaiterai assurer la gestion commerciale et le management de plusieurs magasins de détail, à apporter mon savoir faire au sein d'une entreprise dynamique et que celle- ci puisse m'apporter, à son tour le professionnalisme, l'expérience et l'expertise qui me ferait grandir.

En effet, mon expérience significative dans ce domaine d'activité, m'a permis de développer mes compétences managériales dans la gestion de mon personnel encadrant et non encadrant de façon rigoureuse, juste et objective.

La rigueur dans mon travail, mon implication personnelle ajoutés à mes qualités relationnelles dans mon management m'ont permis d'atteindre les objectifs et les résultats souhaités par l'entreprise.



Mes compétences :

Gestion administrative

Recrutement

Gestion planning

Management

Encadrement d'équipe

Communication

Analyse de données