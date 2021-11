Audrey AUTIÉ

-- Head of Product

Piloter la roadmap Digitale et Garantir la vision Produit Web

Management équipe Produit Digital



-- Head of Digital Factory Shadow CODIR member

Conception, suivi des projets (Digitaux, Omnicanaux & Innovants) et développement des sites e-commerce (mobile, PWA, desktop)

Management équipes techniques et CP.

Membre du Shadow CODIR du Groupe



-- Head of Digital Projects & Innovation / Responsable projets Digitaux & Innovations

Projets mobiles (techno PWA), Digitaux et omnicanaux.

Management équipes techniques et CP.



-- Digital & e-commerce Project Manager / Chef de projet Digital & e-commerce (Product Owner)

Product manager projets mobiles - techno PWA, projets Digitaux et omnicanaux, gestion de la TMA e-commerce

Méthodologies Agiles (SCRUM, Lean Startup, Lean UX, Test & learn)



--Diplôme (Septembre 2012)

Diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de St Etienne cursus ISMIN (Spécialisé en Micro-éléctronique, Informatique et Nouvelles Technologies) - Major de la spécialité Mobilité et Sécurité



--Stage de fin d'étude (Mars 2012 - Août 2012) :

Intégrateur Web Front Office sur l@ Boutique Web Bouygues Telecom